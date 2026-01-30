Latina in fuga il General punta al primato con un colpo d’acceleratore in città

La General Contractor si prepara a scendere in campo a Latina. L’obiettivo è chiaro: rilanciare la stagione dopo un avvio altalenante. Il team vuole mettere in fila le vittorie e puntare al primato, dando tutto in città. La squadra si sta preparando con determinazione, pronta a fare la differenza.

La General Contractor si prepara a scendere in campo a Latina con l'obiettivo di rilanciare la propria stagione dopo un inizio di campionato segnato da alti e bassi. Domenica pomeriggio, alle 18, al Palasport Cisterna di Latina, la squadra guidata da Marcello Ghizzinardi affronterà una delle formazioni più competitive del girone, in un match che potrebbe decidere il corso della classifica. Il match non è solo una sfida sportiva, ma un banco di prova per la resilienza del gruppo, dopo una serie di risultati che hanno messo in luce le fragilità del percorso. La sconfitta interna contro Livorno ha scosso la squadra, ma l'allenatore ha evidenziato una reazione positiva in settimana, con un lavoro intenso e una crescita di spirito che sembra aver riportato fiducia nei ranghi.

