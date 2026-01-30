L’Asl del Torinese nega l’assistenza al paziente in fase terminale nonostante i requisiti siano soddisfatti

Un paziente nel Torinese, malato in fase terminale, aveva ottenuto il via libera dalla commissione sanitaria per il suicidio assistito. Tuttavia, l’Azienda Sanitaria Locale To4 ha deciso di negare l’assistenza, anche se i requisiti erano stati soddisfatti. La famiglia si trova ora senza risposte e senza possibilità di intervento.

Un paziente residente nel Torinese, affetto da una malattia in fase terminale, ha ottenuto il via libera da parte della commissione sanitaria locale per accedere al suicidio medicalmente assistito, ma l’Azienda Sanitaria Locale To4 ha deciso di non intervenire in alcun modo per rendere possibile l’atto. La decisione è stata presa nonostante tutti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 242 del 2019 e 135 del 2024 siano stati verificati e confermati dalla commissione. Il paziente, che ha presentato la richiesta nel maggio 2025, ha dimostrato di essere in grado di prendere decisioni consapevoli, di soffrire in modo cronico e inestricabile, e di non avere alcuna prospettiva di miglioramento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La commissione dell'Asl To4 ha risposto a un paziente gravemente malato che aveva chiesto di poter usufruire del suicidio assistito.

