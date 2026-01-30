L’articolo inesistente di Newsweek e i soldi di Soros per boicottare il film di Melania Trump

Circolano sui social alcune condivisioni di uno screenshot che appare come un articolo di Newsweek. Nel testo si sostiene che George Soros abbia pagato 330 milioni di americani per boicottare il film di Melania Trump, il documentario sulla first lady. La notizia non è verificata e sui social si moltiplicano le discussioni su questa possibile manovra per influenzare le preferenze degli spettatori.

Circolano le condivisioni Facebook di uno screen apparentemente tratto da un articolo di Newsweek dove si sostiene che George Soros avrebbe pagato 330 milioni di americani per non farli andare a vedere il film Melania, il documentario con protagonista la first lady Melania Trump. Si tratta di un falso. Per chi ha fretta:. Nessuna ricerca per parole chiave porta a un reale articolo di Newsweek col titolo riportato nello screen in oggetto.. Analisi. Il titolo del presunto articolo di Newsweek è il seguente: Paid Agitators: George Soros caught paying 330 million Americans to avoid the new Melania movie L’articolo non esiste, nemmeno negli archivi online.🔗 Leggi su Open.online

Melania Trump ha fatto il suo debutto ufficiale con una première che ha attirato l'attenzione.

Nel 2017, il Corriere della Sera pubblicò un'intervista a Valentino Garavani, in cui il celebre stilista condivise ricordi e riflessioni sulla sua lunga carriera e il suo rapporto con Giancarlo.

