La delibera sul Largo Maradona a Napoli è ufficiale. Il Comune ha deciso di rendere l’area pubblica, con lavori già in corso. Verranno sistemati i pavimenti in pietra lavica, aggiunte fioriere, panchine, pergolati e chioschi. L’accordo con i privati garantisce che lo spazio resterà accessibile a tutti, senza lasciare spazio a dubbi o polemiche. La riqualificazione punta a ridare vita a uno dei luoghi simbolo della città.

C’è la delibera su Largo Maradona: pavimenti in pietra lavica, fioriere, panchine, pergolati e chioschi. Da oggi, finalmente, l’area del murale più famoso del Mezzogiorno è “normata”. Un risultato importante dal punto di vista politico. Parliamo di una delibera che trasformerà lo spazio dei Quartieri Spagnoli visitato da milioni di turisti all’anno in un’area pubblica attrezzata e che, di fatto, chiuderà la vicenda iniziata all’indomani delle sanzioni, delle chiusure dello slargo e dei sigilli apposti, nell’ottobre 2025, a 2 attività commerciali presenti nello slargo di via Emanuele De Deo. «Con questa delibera – le parole del sindaco Gaetano Manfredi – restituiamo ordine a un luogo diventato iconico: la riqualificazione di Largo Maradona non è solo un atto urbanistico, ma un segnale di attenzione verso la vivibilità dei Quartieri Spagnoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Largo Maradona a Napoli, patto Comune-privati: «L?area sarà pubblica»

Approfondimenti su Largo Maradona

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera alla riqualificazione di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

Napoli dà il via libera al progetto di riqualificazione di Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

NAPOLI-QARABAG: LO STADIO OMAGGIA MARADONA AL 10° MINUTO DI GIOCO #napoliqarabag #omaggio #maradona

Ultime notizie su Largo Maradona

Argomenti discussi: Proroga allerta meteo fino alle 20 di domani; Shoah, Gaza e le guerre di oggi: la Memoria come responsabilit del presente; Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteo; Il Napoli saluta la Champions League: il Chelsea passa al Maradona ed elimina gli azzurri.

Largo Maradona a Napoli diventa un'area pubblica attrezzataAl via il progetto per il nuovo 'Largo Maradona' ai Quartieri Spagnoli. Il sindaco Gaetano Manfredi aveva ricevuto i commercianti della zona per trovare una soluzione amministrativa sull'area divenuta ... ansa.it

Panchine e chioschi, 'Largo Maradona' diventa area pubblicaLargo Maradona, però, nei Quartieri Spagnoli, negli ultimi tempi era diventato anche altro: oggetto di proteste, contese, liti tra i commercianti ed il Comune. Ora una svolta: lo spazio sarà ... ansa.it

Parte il progetto per il nuovo Largo Maradona! Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato i commercianti della zona per individuare una soluzione amministrativa per un’area che, negli anni, è diventata un punto di riferimento per turisti e tifosi provenienti da t - facebook.com facebook

Largo Maradona, approvato il progetto in Giunta: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa un'area pubblica attrezzata L'accordo prevede accesso libero e gratuito per l'intera giornata e gestione e manutenzione a carico dei privati proponenti. ow.ly/v1Pz50 x.com