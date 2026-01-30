Oggi inizia il secondo appuntamento della stagione di

Secondo appuntamento della stagione con "Tre giorni a canestro con.", evento organizzato dal Pistoia Basket 2000. Il 3 e 4 febbraio prossimi sarà la volta del Commissario Tecnico della Nazionale Luca Banchi. Il programma delle giornate pistoiesi di Luca Banchi prevede, in due circostanze, la sua presenza agli allenamenti dell’Estra. Il 3 febbraio dalle 19 alle 21, terrà un Clinic di aggiornamento per allenatori alla Lumosquare. Mercoledì 4 febbraio, dopo aver incontrato la stampa, Banchi sarà l’ospite speciale di "Incontriamoci – Le relazioni che fanno squadra" ovvero il primo B2B stagionale organizzato dal Pistoia Basket. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’appuntamento a tinte biancorosse. Tre giorni a canestro con il ct Luca Banchi

Approfondimenti su Luca Banchi

Venerdì, la Guerri Napoli Basket ha accolto ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell’Italia, Luca Banchi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Luca Banchi

Argomenti discussi: Longiano, Mai vèst e mai cnosou al teatro Petrella; Staccateci la spina – Torna TN Radio live dalle 21:15; I Mezzalira al Teatro Gioiello Torino: date e trama dello spettacolo.

«L'appuntamento», come è nato il grande successo cantato da Ornella VanoniNEW YORK - «L’appuntamento»: la conoscete tutti, era la più struggente, per me la più bella, commovente interpretazione di Ornella Vanoni, con quella sua grande voce sempre in una semplicità ... corriere.it

Il giocatore della Bakery commenta la tre giorni romana con l'Under 22 di Serie B agli ordini del commissario tecnico Luca Banchi - facebook.com facebook