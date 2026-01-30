L’Appassionata riparte in Sala Maffeiana con la sesta stagione della Gaspari Foundation | Progetto culturale di rilievo

La sesta stagione di “L’Appassionata” è partita domenica 25 gennaio in Sala Maffeiana. La Gaspari Foundation rinnova il suo impegno con un cartellone che porterà musica fino a maggio 2026, coinvolgendo il pubblico veronese in una serie di concerti che si preannunciano di rilievo.

Ha preso il via domenica 25 gennaio la sesta stagione concertistica de "L'Appassionata", il progetto ideato e sostenuto dalla Gaspari Foundation che accompagnerà il pubblico veronese fino al 24 maggio 2026. La rassegna propone sette appuntamenti a ingresso libero con "offerta responsabile".

L’Appassionata inaugura la sesta stagione: sette concerti tra Verona e il mondoDal 25 gennaio al 24 maggio, la Sala Maffeiana e il Teatro Ristori accolgono la nuova stagione concertistica de L’Appassionata, progetto ideato e sostenuto ... giornaleadige.it

Prima di diventare Mozart, Mozart era in viaggio. Aveva quattordici anni e un’Italia tutta da ascoltare. Il concerto di giovedì 29 gennaio (ore 20,30), in Sala Maffeiana, ripercorre quel primo viaggio italiano attraverso un panorama musicale che colloca Mozart - facebook.com facebook