L’antica Giudecca di Caulonia si sgretola ancora. La rupe su cui si trova sta lentamente crollando, pezzo dopo pezzo. Se questa perdita continua, rischia di scomparire del tutto, portando con sé uno dei siti più significativi d’Italia. Ora gli abitanti e le autorità cercano di capire come intervenire prima che sia troppo tardi.

Pezzo dopo pezzo la rupe scivola via. E con essa rischia di precipitare la Giudecca (Judeca), una delle più importanti d’Italia. La rupe Maietta domina dall’alto la valle dell’Amusa e l’antica Kaulonia, i cui resti si trovano nei pressi della vicina Monasterace. L’attuale Caulonia, un tempo Castelvetere, si erge sulle alture della Locride. Lo Ionio è davanti. Una distesa azzurra, stavolta, calma e piatta. Il ciclone è passato da una settimana, ha trascinato il lungomare di Caulonia bassa, quasi cancellato dalla furia dell’acqua e dall’incapacità degli uomini. Ma ha fatto danni anche tra gli ulivi e la macchia mediterranea dell’entroterra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’antica Giudecca di Caulonia si sbriciola ancora

