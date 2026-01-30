Lanterna Azzurra altro grido di dolore | Noi dimenticati dalle istituzioni

Da ilrestodelcarlino.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Corinaldo si torna a parlare della Lanterna Azzurra, mentre si svolge un’altra udienza nel processo in corte d’appello sui

Si torna a parlare della Lanterna Azzurra di Corinaldo, proprio mentre oggi è in calendario un’altra udienza per il processo in corte d’appello relativo ai "colletti bianchi" coinvolti nella vicenda. Se da una parte l’Italia si mobilita per Crans Montana, dall’altra i familiari delle sei vittime della strage richiamano l’attenzione sulla loro tragedia e sul processo in corso. "Ci sentiamo dimenticati" è l’appello che hanno lanciato ieri Massimo Pongetti, Paolo Curi, Fazio Fabini e Giuseppe Orlandi, nell’incontro svoltosi Sala Massi ad Ancona cui ha partecipato anche la consigliera regionale Micaela Vitri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lanterna azzurra altro grido di dolore noi dimenticati dalle istituzioni

© Ilrestodelcarlino.it - Lanterna Azzurra, altro grido di dolore: "Noi dimenticati dalle istituzioni"

Approfondimenti su Lanterna Azzurra

Strage della discoteca Lanterna Azzurra, Paolo Curi: "Noi lasciati soli"

Strage della Lanterna Azzurra, sono passati 7 anni dalla tragedia. Il fratello di Benedetta Vitali: "I veri colpevoli paghino"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lanterna Azzurra

Argomenti discussi: Lanterna Azzurra, altro grido di dolore: Noi dimenticati dalle istituzioni.

Lanterna, processo bis alla Commissione: «L’uscita di sicurezza? Per animali e paglia»CORINALDO «La Lanterna Azzurra non era una discoteca che, in quelle condizioni, poteva aprire». È un passaggio della testimonianza dell’ingegner del Genio civile dei carabinieri, Marcello Mangione, ... corriereadriatico.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.