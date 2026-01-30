L’anno inizia col botto | triplete su Pil lavoro e prezzi Meloni | Disoccupazione al minimo dal 2004

L’Italia inizia l’anno con segnali positivi. I dati ufficiali mostrano un calo della disoccupazione ai minimi dal 2004, mentre l’economia cresce e i prezzi restano stabili. La premier Meloni commenta: “Disoccupazione al minimo dal 2004”. È un venerdì che sorride, con numeri che fanno ben sperare per i prossimi mesi.

E' un venerdì roseo, altro che nero, quello che l'Italia registra sul fronte economico, in tre degli indicatori più importanti per valutare la vitalità di un Paese. L'Istat certifica un nuovo record sul livello minimo di disoccupazione, stima un Pil in crescita tendenziale dello 0,8% mentre Confindustria valuta un trend positivo sulla produzione dei prezzi e prospettive ottimistiche per l'anno appena iniziato. I numeri sono nero su bianco e fanno ben sperare, anche se non c'è da lasciarsi andare ai trionfalismi sul fronte della crescita, che resta bassa in Italia come nel resto d'Europa. Di sicuro, anche oggi, l'Istat fotografa un mercato del lavoro in ottima salute.

