Lancasteri nuovo presidente del Conservatorio | Credo nel team come in un' orchestra ognuno contribuisce al risultato

Lancasteri, nuovo presidente del Conservatorio, si presenta con parole semplici e dirette. In un’intervista, spiega di credere nel lavoro di squadra, paragonandolo a un’orchestra in cui ogni elemento ha il suo ruolo. Dice che apprezza chi lavora con metodo e si impegna a risolvere i problemi, piuttosto che crearli. Una visione chiara e concreta, senza giri di parole, che mette al centro il valore della collaborazione.

Guglielmo Lancasteri è stato nominato nuovo presidente del Conservatorio "Luisa d'Annunzio" di Pescara e indica i suoi intenti nel ricoprire questo ruolo «Credo nel concetto di team, dove ciascun elemento, come in un'orchestra, dà il proprio contributo per raggiungere il risultato; amo le persone che lavorano con metodo e che si pongono come problem solver, non come problem maker».Così Guglielmo Lancasteri si è presentato al corpo docente, ai funzionari amministrativi e al personale ausiliario del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara, di cui è stato nominato presidente, come riporta l'Ansa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Guglielmo Lancasteri è stato nominato nuovo presidente del Conservatorio

