L' Akragas e Marchica si separano accordo per la risoluzione consensuale

L’Akragas ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Peppe Marchica per terminare il suo contratto. La separazione è stata consensuale, e il club ha ufficializzato la fine del rapporto sportivo senza ulteriori dettagli. La decisione arriva a pochi giorni dalla fine della stagione, lasciando spazio a possibili novità per il futuro.

L’Akragas comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con Peppe Marchica. La decisione fa seguito a una richiesta del calciatore, maturata dopo l’interesse manifestato nei suoi confronti da parte di una società militante nel campionato di Eccellenza. A Peppe Marchica va il ringraziamento del club" per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel periodo trascorso con i colori biancazzurri, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società - conclude - gli augura le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo della carriera".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

