Laghi trentini autorizzati alla balneazione dopo valutazioni ambientali positive

La Regione Trentino ha dato il via libera alla balneazione in più di trenta laghi del territorio. Dopo aver controllato le acque, le autorità hanno confermato che sono di ottima qualità e sicure per i bagnanti. Ora, cittadini e turisti possono tornare a godersi gli spazi naturali senza preoccupazioni.

La Giunta regionale del Trentino ha autorizzato la balneazione negli oltre trenta laghi del territorio, dopo una serie di valutazioni ambientali che hanno confermato la qualità eccellente delle acque. L'approvazione, resa nota nei giorni scorsi, riguarda un'ampia rete di specchi d'acqua che si estendono tra le valli alpine, dal Lago di Garda al Lago di Molveno, passando per il Lago di Ledro e il Lago di Cavedago. La decisione è stata presa in seguito a un'analisi rigorosa condotta da esperti del settore, che hanno esaminato parametri come la presenza di batteri fecali, la concentrazione di nutrienti e la trasparenza dell'acqua.

