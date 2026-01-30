Lady Gaga si rivolge al pubblico a Tokyo, denunciando le azioni dell’Ice contro le famiglie e i bambini negli Stati Uniti. Con parole ferme, l’artista manifesta tutta la sua preoccupazione e chiede attenzione su questa realtà che colpisce molte persone. La cantante non si limita a parlare sul palco, ma lancia un appello diretto affinché si faccia qualcosa per fermare le deportazioni e le ingiustizie.

"Il mio cuore si spezza al pensiero delle persone, dei bambini, delle famiglie, in tutta l'America, che vengono prese di mira senza pietà dall'Ice", così Lady Gaga a Tokyo L’Ice è la polizia statunitense che in questi giorni sta facendo tremare Minneapolis e non solo. Un gruppo di guardie armate che hanno provocato la morte di due innocenti e che hanno l’abitudine di sparare facilmente. Gli Usa si stanno dividendo tra chi difende Trump e queste milizie armate e chi invece critica duramente questa violenza che sta infiammando il Paese. Tra questi Lady Gaga che, durante la tappa del tour in Giappone, ha lanciato un appello, per chiedere che venga messo più cuore e si dia uno stop alla violenza che sta infiammando il Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lady Gaga contro l’Ice: l’appello dal palco giapponese | VIDEO

