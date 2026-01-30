Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo | rubati mille euro una cassa abbandonata per strada

Questa notte, dei ladri sono entrati nella farmacia di via Corridoni a Bergamo. Sono riusciti a portare via mille euro, poi hanno lasciato una cassa abbandonata per strada durante la fuga. La polizia sta cercando di raccogliere le prove e capire come sono entrati. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha lasciato tutti un po’ preoccupati.

IL COLPO. Malviventi in azione nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, in via Corridoni: rubata una cassa con mille euro, l’altra abbandonata durante la fuga. Ladri in azione nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio alla Farmacia Visigalli di via Corridoni a Bergamo. Il colpo è scattato intorno all’una, quando i malviventi hanno forzato l’ingresso principale utilizzando un piede di porco, riuscendo a introdursi all’interno del locale. L’allarme è scattato immediatamente ed è stato ricevuto dalla Centrale Operativa di Sorveglianza Italiana che ha inviato una guardia giurata sul posto. L’intervento ha probabilmente messo in fuga i ladri: in pochi minuti la guardia è arrivata davanti alla farmacia, sorprendendo i malviventi mentre stavano caricando in auto le casse automatiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per strada Approfondimenti su Via Corridoni Via Corridoni, ladri in farmacia: rubata una cassa con mille euro, l’altra persa durante la fuga Questa notte, i ladri sono entrati nella Farmacia Visigalli di via Corridoni a Bergamo. Ladri entrano nella villa di Jamie Vardy, attaccante della Cremonese: rubati orologi e gioielli per 100mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Via Corridoni Argomenti discussi: Farmacie nel mirino dei ladri: spaccate ad Albino e Colzate; Ladri di notte in farmacia: scappano con 7mila euro; Ancora una Panda usata come ariete: assalto notturno alla farmacia di Villaggio Breda; Farmacia razziata dai ladri: via Giordano ancora nel mirino. Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per stradaLadri in azione nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio alla Farmacia Visigalli di via Corridoni a Bergamo. Il colpo è scattato intorno all’una, quando i malviventi hanno forzato l’ingresso ... ecodibergamo.it Farmacia razziata dai ladri: via Giordano ancora nel mirinoLa banda ha divelto la porta a vetri e tentato di forzare la cassaforte. Lunedì altri due colpi in via Flaminia, uno dei quali è andato a segno ... laprovinciacr.it Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per strada - facebook.com facebook Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per strada x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.