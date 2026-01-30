lacrime di cioccolata

Questa mattina, la pasticceria Fugazza di via Vigevano ha chiuso le sue porte dopo oltre 100 anni di attività. La notizia ha colpito molti clienti storici e residenti, che hanno visto scomparire un pezzo di storia del quartiere. La chiusura ha suscitato sentimenti di nostalgia e un senso di perdita per un’attività che ha fatto da punto di ritrovo per generazioni.

Quando chiude un negozio storico Milano perde un pezzo della sua anima. Sarà sentimentalismo nostalgico, ma la scomparsa di un’altra attività che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la zona Navigli come la pasticceria Fugazza di via Vigevano, aperta nel 1920, è una di quelle notizie che un po’ rattristano. Quel bar pieno di dolci artigianali all’angolo col piazzale della stazione di Porta Genova (anch’essa chiusa, sigh) era un porto sicuro. Tutto era rimasto immutato nel tempo, dietro al bancone c’era da sempre lei, Giovanna Fugazza, assieme al figlio, i pasticcini erano deliziosi e fermarsi a bere un caffè era un piccolo regalo che tanti si concedevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

