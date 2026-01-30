LabOratorio degli Angeli | le opere di Gennari cambiano lo spazio

Nel cuore di Bologna, l’LabOratorio degli Angeli si presenta come un punto di riferimento per l’arte. Qui, da anni, si conservano opere di Gennari e si apre lo spazio a incontri con gli artisti durante Arte Fiera. È un luogo che vive di passione e attenzione per l’arte, con un’attenzione speciale alle creazioni che cambiano lo spazio e il modo di percepirle.

Nel centro di Bologna c'è un luogo che si prende cura delle opere d'arte e che, da anni, approfitta dei giorni di Arte Fiera per aprire un dialogo diretto con gli artisti. Uno spazio di cui anche i cittadini possono approfittare per scoprire i segreti che si celano dietro la tutela e conservazione dell'arte. Si tratta del LabOratorio degli Angeli, lo storico laboratorio di restauro che da domani (opening dalle 18 alle 22), ospita 'Perché mi guardi così?', una mostra a cura di Leonardo Regano dedicata a Francesco Gennari. Nato a Fano nel 1973, Gennari da anni conduce una ricerca che attraversa scultura, fotografia e disegno, spesso concentrandosi sul tema dell'autoritrattistica, intesa come esperienza interiore.

