Roma si riscopre al centro di un successo inaspettato.

Roma, 30 gennaio 2026 – «Abbiamo perso un minuto fa. Io e la mia eroina, Eva Victor. Se non avete visto Sorry, Baby, dovete farlo». Un paio di settimane fa, dal palco dei Golden Globes 2026, Julia Roberts, candidata per After the Hunt e chiamata a consegnare il premio per il miglior film commedia o musical, ha fatto un endorsement alla regista, attrice e sceneggiatrice – già firma del New Yorker - al suo debutto dietro la macchina da presa. Un gesto enorme, fuori copione, con cui una delle più grandi attrici di Hollywood ha celebrato il giovane talento di «una perfetta sconosciuta» con la quale ha condiviso la nomination. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’abbraccio di Julia Roberts e il talento di Eva Victor. Così “Sorry, Baby” è diventato il film-caso dell’anno

Eva Victor è un'attrice e regista statunitense

