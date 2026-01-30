La zona Zes è una grande opportunità Diventi leva per crescere

Nel 2025 le Marche sono entrate ufficialmente nella Zona economica speciale, aprendo nuove possibilità per le imprese locali. Moira Amaranti e Gilberto Gasparoni di Confartigianato Marche spiegano che questa scelta può diventare una leva importante per far crescere il tessuto produttivo regionale. Per il 2026, gli imprenditori si aspettano vantaggi concreti e più opportunità di sviluppo.

NEL 2025 le Marche sono entrate nella Zes, Zona economica speciale. Moira Amaranti, presidente Confartigianato Marche, e Gilberto Gasparoni, segretario Confartigianato Marche, che prospettive ci sono per il 2026 e cosa cambia per gli imprenditori associati? "L’ingresso delle Marche nella Zes Unica rappresenta una ulteriore opportunità per rafforzare il tessuto produttivo regionale. Come Confartigianato, abbiamo sostenuto con convinzione questa misura perché risponde a esigenze concrete delle imprese introducendo semplificazioni amministrative, contributi alle assunzioni, tempi autorizzativi più rapidi e incentivi agli investimenti utilizzabili in una parte della regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

