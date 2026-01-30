La zampata dell’Olimpia in Eurolega Milano ritrova il filo | Partizan steso

L’Olimpia Milano vince una partita importante in Eurolega e torna a sorridere. I milanesi battono il Partizan Belgrado 85-79 e trovano un po’ di fiducia dopo un periodo difficile. La squadra gioca con determinazione e riesce a mettere in fila un risultato positivo.

Il malato non è guarito, ma si sente sicuramente meglio. L'Olimpia Milano torna vittoriosa in Eurolega: 85-79 contro il Partizan Belgrado. Guida la partita per 40 minuti e, soprattutto, riesce a non disunirsi definitivamente quando nell'ultimo quarto i serbi hanno ancora una volta riacceso l'incontro. Dal +12 al +3, ma l'assalto viene respinto e l'Armani può tornare a sorridere. Lo fa anche senza Lorenzo Brown, ormai fuori dal roster milanese, preoccupandosi per Leandro Bolmaro, che si fa male al gomito al 25' e non torna più neanche in panchina, ma ritrovando uno Zach LeDay che torna ad essere "Mister Utilità" per i biancorossi: 20 punti, 4 rimbalzi, 5 falli subiti in soli 23'.

