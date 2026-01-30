Questa sera all’Astronave si gioca una partita importante tra Vuelle e Brindisi. La Vuelle cerca la vittoria per allontanarsi in classifica, mentre Brindisi vuole rimanere agganciata alla zona playoff. Il match si preannuncia emozionante e decisivo per entrambe le squadre. La palla a due è alle 20.

E’ una di quelle serate che danno sale a una stagione. La palla a due di questa sera all’astronave (ore 20.45) mette di fronte prima contro seconda, con Brindisi che gioca per l’aggancio e per avere il 2-0 nei confronti diretti e Pesaro che invece vuol difendere la vetta e ribaltare la differenza canestri (-4 all’andata). Senza Felder, che sta transando il contratto e presto saluterà la truppa, i biancorossi ritrovano però Tambone, top-scorer della squadra e punto di riferimento per i compagni. Mentre la Valtur arriva guidata dal pesarese Cinciarini, che la scorsa estate non aveva fatto mistero di voler tornare alla casa madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Vuelle vuole andare in fuga . Brindisi gioca per il riaggancio. Un match-clou da non perdere

La Vuelle si prepara a celebrare la serata degli auguri in un'atmosfera festosa e colorata, indossando il tradizionale biancorosso.

