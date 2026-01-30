La volta buona Chiara Cainelli | Io attaccata per il mento mi chiamavano peppa pig

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha parlato di come ha affrontato il body shaming. Ospite da Caterina Balivo, ha raccontato di essere stata presa in giro sui social, chiamandola “peppa pig” e attaccandola anche al mento. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà di chi subisce commenti negativi online e la fatica di reagire a queste situazioni.

(Adnkronos) – "Mi chiamavano peppa pig". Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, è stata ospite oggi, venerdì 30 gennaio, nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, per parlare di un tema delicato come il body shaming, che ha subito sulla sua stessa pelle attraverso i commenti ricevuti sui social dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5. "All'inizio i commenti cattivi li prendevo con ironia. Ma poi si è creato questo stereotipo su di me, quando mi incontravano per strada mi dicevano 'Chiara ma come sei magra', come se fossero sorpresi. Mi hanno fatto rivivere un'insicurezza che ho da sempre, come il mento più gonfio del dovuto", ha spiegato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

