La verità strumentale degli affidi illeciti nuova campagna di sensibilizzazione del movimento centralità familiare

Una nuova campagna di sensibilizzazione sta attirando l’attenzione su un tema molto delicato: gli affidi illeciti. Il movimento centralità familiare vuole mettere in luce le pratiche scorrette e le possibili conseguenze di queste azioni, spesso nascosta dietro la retorica legale. L’obiettivo è informare e coinvolgere l’opinione pubblica, sperando di contrastare comportamenti che minano il benessere dei minori e delle famiglie.

Martedì 3 Febbraio 2026, in Viale San Martino, i membri del Movimento Centralità Familiare di Messina saranno impegnati nella distribuzione di brochure informative sul tema Una nuova campagna di sensibilizzazione sta accendendo i riflettori su una delle questioni più controverse del diritto di famiglia. L'operato dei servizi sociali e degli altri professionisti coinvolti nella bufera degli affidi illeciti a discapito dei genitori. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di portare all'attenzione dell'opinione pubblica casi, testimonianze e criticità di un sistema che avrebbe progressivamente smarrito la propria missione originaria.

