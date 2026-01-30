La tregua tra Kyiv e Mosca è partita, ma sembra destinata a durare poco. La Russia ha deciso di aderire alla proposta del presidente americano Donald Trump, che punta a fermare i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. L’obiettivo è permettere agli ucraini di ripristinare l’elettricità, ma le tensioni restano alte e nessuno si aspetta una pace duratura.

La Russia sospende gli attacchi ma soltanto fino a domenica. Per capire l’imbroglio: guardare il meteo La Russia ha aderito alla tregua proposta dal presidente americano Donald Trump per fermare i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche e consentire agli ucraini di ripristinare elettricità e riscaldamento. Il problema e l’imbroglio stanno nella lunghezza di questa tregua: Mosca ha accettato ma soltanto fino a domenica primo febbraio e ha detto che l’obiettivo è soltanto creare un’atmosfera favorevole attorno ai negoziati. Gli ucraini si sono affrettati a consultare le previsioni meteorologiche e dopo l’iniziale sollievo hanno capito che li attende una settimana difficilissima con temperature che arriveranno, a Kyiv, a meno venti gradi, quindi in caso di attacchi russi l’emergenza sarà seria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La tregua energetica fra Kyiv e Mosca inizia e durerà poco

Approfondimenti su Kyiv Mosca

Zelensky smentisce la tregua energetica annunciata da Trump.

Il presidente Zelensky annuncia che l'Ucraina sta negoziando con i partner internazionali tre documenti chiave: un quadro in 20 punti, un accordo sulle garanzie di sicurezza e un piano di ricostruzione, segnando un passo importante verso una possibile

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kyiv Mosca

Argomenti discussi: Il grande freddo a Kiev, tra speranza e scetticismo per la tregua: Dev’essere uno scherzo; Ucraina. Freddo record e diplomazia informale: Trump annuncia la tregua energetica; Cremlino in silenzio sulla tregua del gelo annunciata da Trump, i blogger confermano. Ma cessare i raid non è vantaggioso; Kiev spera nella tregua energetica alla vigilia del grande freddo.

La tregua energetica fra Kyiv e Mosca inizia e durerà pocoLa Russia sospende gli attacchi ma soltanto fino a domenica. Per capire l’imbroglio: guardare il meteo ... ilfoglio.it

Tregua del gelo in Ucraina, Zelensky ringranzia Trump per gli sforzi. Ma i bombardamenti continuanoTrump annuncia la tregua del gelo in Ucraina. 'Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato', annuncia a sorpresa il presidente Usa. Ieri Zelensky aveva av ... tg.la7.it

Nonostante siano in corso trattative per la tregua tra #Russia, #Ucraina e Stati Uniti, che le parti hanno definito "costruttive", Mosca anche in questi giorni ha ripetutamente colpito la capitale #Kyiv e le altre città. L'obiettivo ricorrente del Cremlino sono le centrali facebook

Trump su Kiev: tregua di sette giorni per il gelo, "Putin è d’accordo". Zelensky ringrazia | x.com