Nei prossimi giorni, Ucraini e russi si incontreranno da soli, senza la presenza degli americani. La decisione arriva dopo divisioni all’interno dell’amministrazione Trump su come portare avanti i negoziati. Nessuno sa ancora cosa succederà, ma è certo che questa scelta potrebbe cambiare gli sviluppi del conflitto.

L'Ue si è rimessa ad andare lenta e in ordine sparso sull'Ucraina. Le occasioni mancate Ucraini e russi si incontreranno da soli, senza gli americani. E la decisione è stata presa perché dentro l’Amministrazione Trump ci sono molte divisioni su come condurre i negoziati. L’obiettivo è arrivare a un vertice fra il capo del Cremlino Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino è da mesi che si dice disposto a sedersi al tavolo con Putin. Il Cremlino ha sempre ripetuto: va benissimo l’incontro, se e solo se viene organizzato a Mosca. Ovviamente i russi sanno che Zelensky non accetterà mai di entrare in Russia e le ragioni sono molte: è simbolicamente sbagliato, ma soprattutto è molto pericoloso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La trappola di Putin all’Ucraina

Approfondimenti su Ucraina Russia

L'analisi di Mankoff suggerisce che Putin potrebbe aver incontrato difficoltà a causa di una «trappola imperiale».

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ucraina, Putin: nessun attacco all’Europa

Ultime notizie su Ucraina Russia

Argomenti discussi: Stop al gas russo, l’Ue finisce nella trappola di quello Usa; Usa, spunta la foto di Trump e Putin appesa nell'atrio della Casa Bianca; La Russia è caduta nella trappola di Tucidide?; Kallas: concessioni dalla Russia affinché l'Europa parli con Mosca.

La trappola di Putin all'UcrainaIl Cremlino dice di volere l’incontro ma a Mosca, dove Zelensky non può andare ... ilfoglio.it

L’Ucraina fa pagare caro ogni metro alla Russia: la guerra di Putin è una trappola mortaleLa Russia paga caro ogni metro in Ucraina, ma il 2026 si preannuncia esplosivo: nuove strategie, offensive lampo e sorprese per Putin! Scopri come l’Ucraina ribalta il fronte, tra riforme militari, cr ... msn.com

Diego Fusaro: Putin: "la Groenlandia è della Danimarca". E la UE che farà ora - facebook.com facebook