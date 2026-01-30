La trap e il dissing? Hanno antenati nel Quattrocento | insolito tour a Firenze

Sabato a Firenze si torna indietro nel tempo, ma non troppo. Nel cuore del centro storico, tra le vie e le osterie, si svolge un evento insolito: un tour tra poesie e storie divertenti che ripercorrono le origini del dissing, risalenti al Quattrocento. Tra sonetti erotici e sfide tra poeti, il passato si mescola con il presente, regalando un pomeriggio di cultura e divertimento.

FIRENZE – Il dissing? Risale al Quattrocento. Sabato (31 gennaio) a Firenze spazio ai sonetti a contenuto erotico-burlesco, allle tenzoni tra poeti, a storie divertenti di osterie e beoni, che echeggeranno nuovamente nei meandri del centro storico di Firenze. Vibreranno nei vicoli e nelle piazzette dove nel Quattrocento si esibivano – come veri e propri trapper rinascimentali, cantimpanca come il Burchiello e il Pistoia, letterati illustri come Lorenzo Il Magnifico, Luigi Pulci e Poliziano. L’evento è orchestrato dal filologo Luca Spini, condotto dalla guida Valerie Pizzera e vanta la partecipazione del giornalista Alessandro Antico, caporedattore della Nazione e autore di brevi video sulla storia di Firenze pubblicati sui social network del quotidiano, che ci parlerà anche del fallito golpe dei Pazzi, un evento non solo fiorentino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

