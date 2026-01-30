La terza età protagonista di una serata speciale organizzata dal Centro Auser di Giugliano

La serata ha visto protagonisti gli anziani di Giugliano, che hanno portato in scena uno spettacolo teatrale per festeggiare la terza età. Le persone più avanti con gli anni si sono messe in gioco, mostrando passione e talento, e hanno condiviso momenti di allegria con il pubblico presente. Una serata che ha dimostrato come la voglia di vivere e divertirsi non si ferma mai con l’età.

È la terza età vissuta all'insegna della condivisione quella raccontata dallo spettacolo teatrale promosso dall'associazione Auser di Giugliano. Un appuntamento ormai consueto, nato da valori condivisi e dalla voglia di non smettere mai di coltivare le proprie passioni. Il palco dell'auditorium della biblioteca comunale si è trasformato in un luogo di incontro e partecipazione, con tanti cittadini ultra sessantenni protagonisti di una serata speciale. In platea anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale, presenti per testimoniare il sostegno a una delle realtà più attive del territorio, da anni punto di riferimento per gli anziani.

