La Spezia metal detector e unità cinofila davanti l’Istituto dello studente ucciso con una coltellata

Le forze dell’ordine hanno messo in campo controlli più stringenti davanti all’Istituto Einaudi Chiodo a La Spezia, dove ieri si è consumato l’omicidio di Youssef Abanoub, il diciottenne ucciso con una coltellata. Questa mattina, agenti con metal detector e unità cinofile hanno perlustrato l’ingresso dell’edificio, cercando di prevenire altri episodi e rassicurare studenti e genitori. La scena si ripete dopo il tragico fatto di ieri, che ha sconvolto l’intera comunità.

Dopo il recente omicidio del diciottenne Youssef Abanoub all’Istituto Einaudi Chiodo scattano i primi controlli: forze dell’ordine e unità cinofile davanti all’edificio Sono iniziati questa mattina i primi controlli con metal detector all’ingresso dell’Istituto Einaudi Chiodo di La Spezia, la scuola dove il 18enne Youssef Abanoub è stato ferito mortalmente a causa di una coltellata inferta da un compagno di scuola. Inoltre, davanti all’istituto sono presenti le forze dell’ordine, supportate dall’unità cinofila. La misura arriva a circa due settimane dalla morte dello studente e rappresenta una risposta immediata a un episodio che ha profondamente scosso l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Spezia, metal detector e unità cinofila davanti l’Istituto dello studente ucciso con una coltellata Approfondimenti su La Spezia Omicidio La Spezia, metal detector davanti alla scuola dello studente ucciso Due settimane dopo la morte dello studente, davanti alla scuola ci sono ancora le forze dell’ordine con le unità cinofile. Studente ucciso in una scuola a La Spezia con un coltello, per Bruzzone "non ci salveremo coi metal detector" Dopo l’incidente a La Spezia in cui uno studente è stato ucciso con un coltello, si discute dell’uso dei metal detector nelle scuole. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su La Spezia Omicidio Argomenti discussi: Ora le scuole italiane possono mettere i metal detector all’ingresso; La Spezia, studente ucciso: via libera ai metal detector portatili; Metal detector nelle scuole, firmata la circolare da Valditara e Piantedosi; La Spezia, via libera all'uso dei metal detector portatili fuori dalle scuole. La Spezia, controlli con i metal detector nella scuola del ragazzo uccisoSono iniziati i primi controlli all'ingresso dell'Istituto Einaudi Chiodo. Forze dell'ordine schierate, con cani delle unità cinofile e metal detector a due ... ilsecoloxix.it La Spezia, controlli con metal detector nella scuola del ragazzo ucciso da compagnoLeggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, controlli con metal detector nella scuola del ragazzo ucciso da compagno ... tg24.sky.it Liguria, le misure dopo la morte dello studente in classe Abanoub Youssef ucciso in classe da un compagno: controlli con i metal detector davanti alla scuola a La Spezia - facebook.com facebook Studente accoltellato e ucciso a scuola a La Spezia: riunione in Prefettura per fare il punto sulla situazione dopo l'omicidio di Abanoub Youssef. Via libera ai metal detector portatili. #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.