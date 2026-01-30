La scrittrice ha dichiarato che diventare madre bloccò il suo estro creativo Tutte le idee erano concentrate sulla figlia e sulla sua famiglia
Chiara Gamberale ammette che essere mamma ha fermato la sua creatività. La scrittrice spiega che, dopo la nascita della figlia Vita, tutte le idee si sono concentrate sulla famiglia, lasciando meno spazio alle sue passioni. La maternità ha portato bei momenti, ma anche sfide che ha affrontato con sincerità.
D iventare madre non sempre è semplice: lo sa bene Chiara Gamberale, che ha raccontato di come la nascita della figlia Vita abbia rivoluzionato la sua quotidianità, e portato con sé anche momenti complicati. Chiara Gamberale «Cosa chiedi all’amore?» X Leggi anche › La scrittrice Chiara Gamberale: «Il mondo si è dovuto ammalare per spingerci a relazioni più profonde» Chiara Gamberale, la difficoltà di essere madre. Non è la prima volta che la scrittrice e conduttrice radiofonica si sofferma su questo aspetto dell’essere madre. «Adoro Vita (avuta da Gianluca Foglia, ndr ), ma ero abituata ad avere spazio e tempo per scrivere senza distrazioni », ha raccontato Gamberale al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it
