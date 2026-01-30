La sciarpa giusta e tutto il resto Gli outfit più chic da copiare nel nuovo mese
Con le temperature che scendono sotto zero, il modo di vestirsi diventa una sfida. La sciarpa giusta può fare la differenza, e quest’anno ci sono tanti outfit caldi e chic da copiare. Dai cappotti di pelliccia d’antan ai montoni, si trova sempre qualcosa di utile per sopportare il gelo con stile.
F ebbraio sotto zero, stile sopra le aspettative. Gli ultimi, gelidi colpi di inverno ci autorizzano a coprirci a più non posso, grazie ai capispalla hot della stagione, dal montone alla pelliccia d’antan. Ma questo è anche il mese delle sfilate e delle nuove tendenze: dare già uno sguardo ai must-have della prossima primavera è d’obbligo. Outfit di gennaio 2026: 5 ispirazioni chic per affrontare l’inverno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a gennaio 2026? 5 idee look molto chic per iniziare il nuovo anno Come vestirsi a febbraio 2026? La sciarpa giusta, lo strato aggiuntivo che è anche un trucco di styling, il look di transizione d’effetto, il nuovo colore da provare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La regina indovina il mix perfetto per un look rock-chic. Il tocco finale? Un make-up tutto da copiare
Il look con la gonna scozzese amato dalle celeb è il più semplice e chic da copiare sotto l'albero
La gonna scozzese, simbolo delle Highlands, è ormai un must tra le celebrity, grazie alla sua versatilità e stile senza tempo.
