Con le temperature che scendono sotto zero, il modo di vestirsi diventa una sfida. La sciarpa giusta può fare la differenza, e quest’anno ci sono tanti outfit caldi e chic da copiare. Dai cappotti di pelliccia d’antan ai montoni, si trova sempre qualcosa di utile per sopportare il gelo con stile.

F ebbraio sotto zero, stile sopra le aspettative. Gli ultimi, gelidi colpi di inverno ci autorizzano a coprirci a più non posso, grazie ai capispalla hot della stagione, dal montone alla pelliccia d'antan. Ma questo è anche il mese delle sfilate e delle nuove tendenze: dare già uno sguardo ai must-have della prossima primavera è d'obbligo. Come vestirsi a febbraio 2026? La sciarpa giusta, lo strato aggiuntivo che è anche un trucco di styling, il look di transizione d'effetto, il nuovo colore da provare.

© Iodonna.it - La sciarpa giusta, e tutto il resto. Gli outfit più chic da copiare nel nuovo mese

Approfondimenti su Febbbraio SottoZero

La gonna scozzese, simbolo delle Highlands, è ormai un must tra le celebrity, grazie alla sua versatilità e stile senza tempo.

Dimentica i volumi over e le lunghezze estreme. La sciarpa a triangolo è l’accessorio-dettaglio minimal e chic dell’invernoPiù di un accessorio, la sciarpa a triangolo è il capo elegante e versatile di cui non potremo fare a meno questo inverno ... dilei.it

