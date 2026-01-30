La Russia non ha ancora confermato la tregua del gelo annunciata da Trump

La Russia non ha ancora confermato la tregua annunciata da Donald Trump. L’ipotesi di sospendere i raid in Ucraina per sette giorni, prevista durante il gelo previsto su Kiev e altre città, resta solo un annuncio senza riscontri ufficiali da Mosca. La situazione resta difficile e nessuna conferma ufficiale arriva da Putin.

La tregua in Ucraina è, ancora una volta, un annuncio e nulla più. Il presidente americano Trump ha sbandierato che Putin avrebbe accettato di sospendere i raid per sette giorni quando su Kiev e le altre città ucraine è attesa un'ondata di gelo. Alle parole del tycoon però si oppone il silenzio.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Trump Putin

La tregua tra Thailandia e Cambogia, annunciata da Donald Trump, è durata solo poche ore.

Nei prossimi giorni l’Ucraina dovrà affrontare un’ondata di gelo con temperature che scenderanno fino a -30°C.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Trump Putin

Argomenti discussi: Trump: Ho chiesto a Putin di non attaccare Kiev per una settimana, ha accettato - Merz e Zelensky: bene gli sforzi per una tregua; Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Con l'Europa non trattiamo, sono incompetenti; Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 gennaio. Zelensky: Saremo a Davos se avremo armi necessarie per la difesa; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Trump: Ho chiesto a Putin di non bombardare su Kiev e diverse città per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato.

Guerra Ucraina-Russia, Trump annuncia tregua per il gelo: Putin ha accettato di non bombardare per una settimanaHo chiesto personalmente al presidente Putin di non bombardare Kiev e varie città per una settimana, e lui ha accettato di farlo, così il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato oggi una ... fanpage.it

La Nato non difende più l’Europa, finita l’alleanza con gli Usa: è ora di cominciare a emanciparsiUn'analisi critica sul ruolo della NATO e il rapporto tra Europa e Stati Uniti in un contesto geopolitico sempre più complesso ... ilfattoquotidiano.it

Nuovo scambio di salme di soldati tra l’Ucraina e la Russia Come riportato in mattinata da diversi media russi, Mosca ha consegnato all’Ucraina 1000 corpi di militari uccisi, ricevendone in cambio 38. Successivamente anche la parte ucraina ha confermato qu - facebook.com facebook

La riunione “2+2” Esteri-Difesa insieme al Ministro @GuidoCrosetto e ai colleghi Johann Wadephul e Boris Pistorius ha confermato la solidità del rapporto tra Italia e Germania anche nel settore della difesa, nel solco della visione di Alcide De Gasperi e K x.com