La puntata di stasera de La Ruota della Fortuna ha visto ancora una volta Samira Lui catturare l’attenzione, questa volta anche di Gabriel Garko. Durante la trasmissione condotta da Gerry Scotti, il pubblico ha assistito a momenti di suspence e divertimento, mentre i concorrenti cercavano di portare a casa il montepremi. La puntata si svolge come sempre tra risate e tensione, con gli ospiti che si lasciano coinvolgere dall’atmosfera del game show.

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna il 30 gennaio: il fortunatissimo game show condotto da Gerry Scotti accompagna ormai gli italiani verso la prima serata. Puntata ad alto tasso di emozioni, non priva di insidie, e come sempre la splendida Samira Lui è stata perfetta nel suo ruolo: ha rivelato anche di amare la cucina cinese ed è stata salutata da Gabriel Garko, ospite insieme ad Anna Safroncik. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 30 gennaio. “Teniamo calda la temperatura con Samira”, così Gerry Scotti ha annunciato l’ingresso in studio di Samira Lui, che nella puntata del 30 gennaio ha sfoggiato un minidress bianco davvero mozzafiato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui affascina anche Gabriel Garko: “Posso abbandonarvi?”

