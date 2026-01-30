La Roma conquista un punto importante in Grecia e si assicura il passaggio agli ottavi di Europa League. La squadra di Mourinho pareggia 1-1 contro l’AEK Atene e vola avanti nella competizione. Buona notizia anche per il Bologna, che passa agli spareggi dopo la vittoria nell’ultima giornata del girone. La serata lascia un mix di soddisfazione e delusione tra le squadre italiane.

Serata agrodolce per il calcio italiano in occasione dell’ottava e ultima giornata della League Phase (fase campionato) dell’ Europa League 2025-2026. Uno dei due club azzurri impegnati nella seconda coppa europea ha conquistato infatti la qualificazione diretta per gli ottavi di finale, mentre all’altro non è bastata la vittoria odierna per evitare gli spareggi. Missione compiuta dalla Roma, che ha interrotto una sequenza di quattro successi consecutivi in Europa pareggiando nella bolgia di Atene contro il Panathinaikos e mantenendo la sua posizione nella top8 della classifica. I giallorossi, in inferiorità numerica dal 15? per l’espulsione di Mancini, sono andati in svantaggio al 58? riuscendo poi a trovare il gol (decisivo per l’accesso diretto agli ottavi) dell’1-1 con Ziolkowski all’80’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Roma strappa un punto di platino ad Atene e vola agli ottavi di Europa League. Bologna agli spareggi

