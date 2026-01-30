La Roma di Gasperini torna a sorridere dopo le delusioni in Champions. Nonostante l’espulsione di Mancini, la squadra riesce a pareggiare contro il Panathinaikos di Benitez e mantiene vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di Europa League. La partita è stata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

La Roma di Gasperini non muore mai. Dopo le delusioni della Champions, anche la Roma si riprende sul filo di lana l’accesso diretto agli ottavi di finale della Europa League. I giallorossi riescono a pareggiare i conti con il Panathinaikos di Rafa Benitez all’80’ e difendono l’ottavo posto nella classifica finale del girone unico. L’undici di Gasperini era partito benissimo e sembrava in grado di avere la meglio sui greci ma si ritrova in 10 al 13’, quando Mancini si perde Pantovic e lo stende al limite dell’area di rigore. L’arbitro spagnolo estrae il giallo ma è richiamato al monitor dal Var: chiara occasione da gol, rosso diretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Roma pareggia col Panathinaikos di Benitez nonostante l’espulsione di Mancini

Approfondimenti su Roma Panathinaikos

Il Panathinaikos si prepara ai playoff di Europa League dopo aver concluso la fase a gironi con un pareggio.

Questa sera scendono in campo Panathinaikos e Roma per l’ultima giornata di Europa League.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Panathinaikos

Argomenti discussi: La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati; Europa League, Roma-Stoccarda 2-0 e Bologna-Celtic 2-2; Moviola Roma-Milan, c'era il rigore per i giallorossi? Fischiato l'intervento di Bartesaghi, caos per i gialli a Maignan e Modric; La Roma si impone sullo Stoccarda. Il Bologna pareggia con il Celtic.

La Juve vince, Roma e Milan pareggiano, l'Inter scappaRoma e Milan pareggiano all'Olimpico, la Juve manda ko il Napoli e l'Inter scappa. E' l'esito di una giornata di scontri diretti, che la capolista sfrutta a pieno dopo il 6-2 di venerdi' sul Pisa. I ... ansa.it

Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De WinterAll'Olimpico gara intensa: primo pareggio stagionale per i giallorossi. msn.com

Dopo essere andata sotto, la Roma pareggia su rigore e Gasperini e Allegri fanno un punto per uno. Nella giornata in cui la Juve batte il Napoli, è l'Inter ad approfittarne per allungare a +5 sulla seconda... Della partita appena finita e del resto degli scontri del - facebook.com facebook

De Winter apre le danze su assist dell'eterno Modric, Pellegrini pareggia i conti dal dischetto: i voti e le pagelle di Roma-Milan x.com