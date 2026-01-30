La situazione in Venezuela continua a infiammare il dibattito politico. Rubio ha presentato una roadmap per sbarrare la strada a Maduro, ma le sue proposte dividono gli esperti. Da un lato, alcuni criticano l’idea di intervenire con forze militari, dall’altro si chiedono se le sanzioni siano sufficienti. La questione resta aperta, mentre il governo americano cerca di trovare una strategia efficace.

Sul Venezuela le critiche all’Amministrazione Trump sono state di due tipi, in parte contraddittorie: non bisognava catturare il dittatore Nicolás Maduro con un blitz militare e ora non si può lasciare alla guida del regime la sua vice Delcy Rodríguez. La lettura del futuro si è spostata spostata dall’analisi dei fatti all’interpretazione dei giudizi estemporanei di Donald Trump sulla “presidente ad interim” Rodríguez e sulla leader dell’opposizione María Corina Machado. Solo confusione. In realtà, a Washington un piano per il Venezuela esiste e l’ha illustrato Marco Rubio. Mentre tutti erano concentrati sulle dichiarazioni di Trump, e sulle riunioni con le società energetiche, ritenendo che l’obiettivo della Casa Bianca fosse semplicemente impadronirsi del petrolio lasciando in piedi il chavismo, il segretario di stato americano, già nei primi giorni dopo il blitz militare, aveva indicato la strategia in tre fasi per il Venezuela: stabilizzazione, ripresa e transizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La roadmap del piano Rubio per il Venezuela

Approfondimenti su Rubio Piano

Nel 2020, Nicolas Maduro è stato incriminato negli Stati Uniti, sollevando questioni sulla sua legittimità come presidente del Venezuela.

Rubio illustra le tre fasi fondamentali per la transizione democratica in Venezuela, passando dalla gestione del settore petrolifero alla riforma politica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rubio Piano

Argomenti discussi: La roadmap IAIS 2026-2027 - DB; Città 30, cosa succede ora: la roadmap del Comune. Ordinanze a tappe; Nel piano Usa-Ue la mano di BlackRock; Eurotech vara il piano neXt: focus su crescita organica e integrazione AI-Hardware.

La roadmap del piano Rubio per il VenezuelaLa strategia verso un paese stabile, prospero e democratico passa per l'autodemolizione controllata del regime. E il segretario di stato ha chiaro che l’unico leader in grado di portare a termine ques ... ilfoglio.it

Vertice tra Italia e Germania: la roadmap per la sovranità dell’UEItalia e Germania firmano un piano d’azione storico per rafforzare sicurezza, innovazione e competitività nell’Unione Europea. ecointernazionale.com