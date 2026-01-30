La rabbia di un residente | Da mesi una voragine davanti al passo carraio ma a nessuno interessa

Da mesi un residente denuncia una voragine davanti al suo passo carraio, ma nessuno dell’amministrazione comunale si è ancora mosso. La rabbia cresce, e la persona coinvolta si dice stanca dell’indifferenza dimostrata finora. Nonostante le segnalazioni ripetute, il problema resta irrisolto e la strada davanti alla sua casa continua a rappresentare un rischio.

«Ennesimo riscontro in negativo dell'amministrazione comunale, la quale, dopo mesi, dall'ultima segnalazione di pericolo e problematiche annesse a una voragine in un passo carraio, continua ad avere un atteggiamento di assoluto menefreghismo verso un cittadino nonché la totale indifferenza al diritto lecito, legittimo e sacrosanto per poter usufruire civilmente di un proprio passo carraio della propria abitazione».È la rabbia che esprime un nostro lettore per la condizione di degrado di una porzione di marciapiede in via del Santuario a Pescara. La segnalazione: "A Montesilvano via D'Andrea chiusa al traffico nonostante l'ordinanza sia scaduta da quattro giorni" FOTO🔗 Leggi su Ilpescara.it

