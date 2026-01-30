Domani la soap spagnola ci porta nel caos dopo il crollo di Catalina. La donna si trova in condizioni critiche, e i medici cercano di salvarla attraverso un cesareo d’urgenza. La tenuta è in subbuglio, tra paura e speranza, mentre la famiglia aspetta con il fiato sospeso.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo il crollo di Catalina, la tenuta è in subbuglio. Il parto cesareo diventa l'unica soluzione per salvare la sua vita e quella dei gemelli. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre il destino della famiglia Luján è appeso a un filo, tra le mura del palazzo si intrecciano speranze di nozze, ritorni dal passato e fughe disperate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 31 gennaio: Catalina tra la vita e la morte, un cesareo disperato

Approfondimenti su Catalina cesareo

Domani nella soap “La Promessa” succede di tutto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Catalina cesareo

Argomenti discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 31 gennaio; La Promessa: anticipazioni dal 26 al 31 gennaio! Catalina partorisce una bambina!; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 31 gennaio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 31 gennaio: anticipazioni.

La promessa anticipazioni 31 gennaio 2026: Catalina rischia di morire di parto, urge un cesareo!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 gennaio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Adriano scopre di essere il padre dei gemelliAdriano scopre di essere il padre dei gemelli di Catalina: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 31 gennaio al 6 febbraio. superguidatv.it

ANTICIPAZIONI LA PROMESSA Addio tra María e Samuel: ‘Tra noi non c'è stato nulla di reale’ Capiamo cosa è successo nei commenti facebook

La promessa: Curro, Lope e Angela in incognito in una bisca! #lapromessa #anticipazioni #spoiler x.com