La Polstrada sorprende un autista col rimorchio rubato
La Polizia di Stato ha fermato un autista di 58 anni alla guida di un camion con un semirimorchio che risultava rubato. Gli agenti lo hanno denunciato a piede libero per riciclaggio. L’uomo non ha opposto resistenza e ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti a un giudice.
La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero per riciclaggio un autista 58enne sorpreso alla guida di un mezzo pesante con semirimorchio rubato. È accaduto nei giorni scorsi, quando la Stradale reggiana è intervenuta nell’area di servizio San Martino Est, al km 114 dell’autostrada A1 in direzione nord. La pattuglia si era indirizzata lì grazie alla segnalazione giunta da un cittadino straniero, dipendente di una società di trasporti. Questi aveva individuato, tramite un sistema di localizzazione Gps, la presenza nell’area di servizio di un semirimorchio rubato alcuni mesi prima alla ditta per la quale lavora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
