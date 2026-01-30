Questa sera alle 21, Luca Sofri presenta il suo nuovo libro al cinema Arena di viale Tassoni. Il volume, lungo 700 pagine e pubblicato da Iperborea, è come un grande album di canzoni, con le sue storie e ricordi. Sofri spiega fin da subito che nel suo libro manca “Yesterday”, una delle sue canzoni preferite. La presentazione attira molti fan e curiosi pronti a scoprire il suo modo personale di raccontare musica e vita.

Se le canzoni fossero figurine, potremmo dire che ’Playlist’, il libro che Luca Sofri presenterà stasera alle 21 al cinema Arena di viale Tassoni sia come un gigantesco e personalissimo album: nel volume di settecento pagine, edito da Iperborea, il fondatore de ’Il Post’ ha riunito 3.485 brani che hanno accompagnato la sua vita, dalla A di Abba fino alla Z di Zucchero, passando per tutti i miti del rock e del pop. Ogni canzone viene raccontata brevemente con qualche curiosità o riflessione: è una risposta alle playlist ‘confezionate’ dagli algoritmi, il desiderio di riappropriarsi delle scelte musicali come quando – ricorda l’autore, classe 1964 – da ragazzi si registravano alla radio le canzoni preferite della ’Hit Parade’ di Lelio Luttazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Playlist di Luca Sofri è un libro: "Ma vi avverto, ’Yesterday’ non c’è"

Approfondimenti su Luca Sofri Playlist

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Luca Sofri Playlist

Argomenti discussi: La Playlist di Luca Sofri è un libro: Ma vi avverto, ’Yesterday’ non c’è; Playlist,700 pagine di canzoni scelte e raccontate dal fondatore del Post Luca Sofri a Modena; Teatro: torna in scena Non ti pago ultimo spettacolo diretto da Luca De Filippo; Indie Music Like: la classifica indie più longeva d'Italia alla 22^ stagione vede arrivare in testa España Circo Este con il Duo Bucolico, e sul podio Lamante e Frah Quintale! | MEI - Meeting Degli Indipendenti.

La Playlist di Luca Sofri è un libro: Ma vi avverto, ’Yesterday’ non c’èAlle 21 al cinema Arena il giornalista e scrittore presenta il suo viaggio musicale da settecento pagine Con le canzoni siamo tutti un po’ nostalgici e a volte le amiamo senza riflettere davvero su c ... ilrestodelcarlino.it

700 pagine di canzoniÈ uscito in libreria il nuovo libro di Altrecose, il progetto del Post assieme all’editore Iperborea per portare nei libri il lavoro di informazione e divulgazione del Post. Playlist è un ulteriore ... ilpost.it

Pensavo Peccioli 2026 Torna dal 27 al 29 marzo 2026 il festival a cura di Luca Sofri. Segnatevi le date e non prendete altri impegni - facebook.com facebook

"Playlist" di @lucasofri ci riporta al valore della selezione musicale personale. Un libro da ascoltare con cura #Musica #Canzoni #LucaSofri x.com