La nuova Zls aprirà prospettive di sviluppo per futuri investimenti

La provincia di Spezia si prepara ad aprire una nuova fase di crescita con l’arrivo della Zls. La nuova zona logistica rappresenta una grande opportunità per attirare investimenti e creare nuovi posti di lavoro. Le aziende locali sperano che questa infrastruttura possa portare benefici concreti e duraturi. La provincia si trova in un momento favorevole, pronto a sfruttare le possibilità di sviluppo che si presentano.

LA PROVINCIA SPEZZINA si colloca oggi in un contesto economico particolarmente favorevole, caratterizzato da importanti leve di sviluppo che, se adeguatamente valorizzate, possono imprimere una forte accelerazione alla crescita del territorio. Tra queste, un ruolo centrale è destinato ad assumere la Zona logistica semplificata (Zls) Porto e retroporto della Spezia, la cui istituzione è in fase conclusiva. Confindustria La Spezia ha seguito dall’inizio l’iter della procedura mantenendo un confronto costruttivo con Regione Liguria e Autorità portuale del Mar ligure orientale. "La Zls – riflette il nuovo presidente degli Industriali spezzini, Alessandro Laghezza (nella foto) – è un’area interregionale strategica che include il porto e diverse aree retroportuali in Liguria e in Emilia-Romagna, creata per attrarre investimenti attraverso significative semplificazioni burocratiche e incentivi fiscali ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

