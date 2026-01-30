La nuova Atlantide dell’India la città sommersa che sfida la storia

La scoperta di una città sommersa nel Golfo di Khambhat, in India, cattura l’attenzione di archeologi e storici. La struttura si estende per circa cinque miglia di lunghezza e due di larghezza, a una profondità di 36 metri sotto il livello del mare. Gli esperti stanno studiando le immagini satellitari e le prime analisi sul sito, che sembra essere un’antica città sommersa. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia e le civiltà del passato in quella regione.

Roma, 30 gennaio 2026 – Cinque miglia di lunghezza, due di larghezza. A 36 metri di profondità. In India e più precisamente nel Golfo di Khambhat, al largo della costa occidentale, giace qualcosa che assomiglia a una città. Un complesso urbano sommerso individuato nel 2000 dal National Institute of Ocean Technology (NIOT) durante rilievi di routine sull'inquinamento che è già stato ribattezzato come la nuova 'Atlantide dell'India'. Non è l'unica perché un soprannome simile è già stato speso per la città sommersa di Dwarka nel Golfo di Cambay, Gujarat. Ad ogni modo, quella rinvenuta nel Golfo di Khambhat non è il frutto di un a spedizione epica, ma solo del lavoro dei sonar.

