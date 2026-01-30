la notte che ha reso il libro di marco masci un simbolo di successo

Questa notte al Just Me Milano ha segnato un punto importante per Marco Masci. L’evento ha mescolato affari, stile e visione internazionale, portando Masci sotto i riflettori come protagonista di un successo che va oltre il libro. La serata ha attirato l’attenzione di molti, consolidando la sua immagine di imprenditore con una strategia ben precisa.

Una notte esclusiva con protagonista Marco Masci al Just Me Milano ha intrecciato impresa, visione internazionale, strategia fiscale e stile. Marco Masci ha scelto di celebrare Commercialista di te stesso con una serata autentica e fortemente rappresentativa, capace di superare il concetto tradizionale di presentazione editoriale. L’iniziativa ha unito pensiero imprenditoriale, estetica ricercata e una visione strategica orientata al lungo periodo. La serata ha trasmesso un messaggio netto e concreto sul successo economico consapevole. Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 22:00, il Just Me, situato accanto alla Torre Branca a Milano, ha accolto una platea d’eccellenza diventando il fulcro della celebrazione del commercialista dei grandi patrimoni e del metodo TAX COACH. 🔗 Leggi su Novella2000.it

