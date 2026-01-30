La Neapolis Marathon sceglie un nuovo leader dopo cinque anni di presidenza ininterrotta

La Neapolis Marathon ha annunciato il cambio di leadership. Dopo cinque anni di presidenza, il comitato ha deciso di affidare la guida a una nuova persona. La decisione arriva a pochi mesi dalla prossima edizione e segna una svolta importante per la manifestazione che richiama ogni anno molti atleti e appassionati. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi del cambio, ma già si parla di un nuovo corso per la corsa napoletana.

Dopo cinque anni di presidenza ininterrotta, la Neapolis Marathon ha ufficialmente annunciato il passaggio del testimone alla guida della manifestazione. Il cambio di leadership, avvenuto in occasione dell'assemblea annuale dei soci, segna una svolta importante per una delle gare più prestigiose del calendario podistico italiano. Il nuovo presidente, scelto all'unanimità dai membri del comitato organizzatore, è un nome nuovo per il ruolo, ma già noto nel mondo dello sport e della promozione di eventi a carattere nazionale. Il suo mandato inizia immediatamente, con l'obiettivo di consolidare i risultati raggiunti negli anni passati e di avviare nuove iniziative per ampliare l'impatto sociale e culturale della corsa.

