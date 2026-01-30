La Meloni blinda i soldati di Strade sicure

La premier Meloni ha incontrato i militari a Termini, dove ha visitato i nuovi mezzi usati nell’operazione. Ha ribadito che non si depotenzerà la missione, anche se alcuni esponenti di sinistra continuano a criticare la presenza delle forze armate, soprattutto in vista delle Olimpiadi e dell’Ice. La tensione resta alta tra governo e opposizione sulla questione della sicurezza.

Il premier visita i militari con i nuovi mezzi a Termini: «Altro che depotenziare la missione». La sinistra polemizza ancora sull'Ice alle Olimpiadi. In ansia persino l'Onu. Ma Matteo Salvini chiarisce: «Solo tecnici in sala operativa». Antonio Tajani: «Protestano per tre persone». Quelli di Avs dicono che, «con le ricette di Matteo Salvini in tema di sicurezza, l'Ice sarebbe già in Italia». Per il momento ci sono i militari di «Strade sicure». Il giorno dopo l'annuncio del potenziamento del presidio di Termini e del Colosseo, con l'impiego di altri tre blindati e 12 uomini, Giorgia Meloni è andata alla stazione di Roma «a ringraziare i nostri militari impegnati a difesa della sicurezza dei cittadini».

