La mappa delle nuove telecamere | Attendiamo solo l’ok per montarle

La città aspetta ancora l’ok per le nuove telecamere in centro storico. Le installazioni sono pronte da mesi, ma manca l’autorizzazione finale. I lavori sono stati completati, le telecamere sono già sul posto, ma bisogna aspettare ancora per metterle in funzione. La speranza è di poterle attivare a breve, una volta ottenuto il via libera.

Passeranno mesi, prima che le nuove telecamere in centro storico a Santarcangelo entrino in funzione. Ma nel frattempo l’amministrazione ha finalmente definito con l’azienda Record dove collocare gli impianti. Saranno in tutto 25 le telecamere, 5 in ogni zona selezionata, dotate di sensori fisici (per una copertura panoramica di 270 o 360 gradi) con alte prestazioni di rilevazione, osservazione, riconoscimento e identificazione grazie a uno zoom fino a 100 metri. Ecco la mappa dei nuovi ’occhi elettronici’, che si aggiungeranno a quelli già presenti in città. Un impianto sarà in piazza Ganganelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La mappa delle nuove telecamere: "Attendiamo solo l’ok per montarle" Approfondimenti su Santarcangelo Centro Sicurezza a Borgo Marina. La mappa delle telecamere La mappa delle telecamere in città, il sistema 'ragnatela' della videosorveglianza e gli occhi della Control room Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Santarcangelo Centro Argomenti discussi: La mappa delle nuove telecamere: Attendiamo solo l’ok per montarle; Nuove rotte per il Made in Italy: Sace traccia la mappa dell’export che verrà; Frane, la mappa del rischio idrogeologico in Italia; Serrande abbassate e negozi che ripartono: la mappa delle nuove aperture e chiusure nel centro storico. La mappa delle nuove telecamere: Attendiamo solo l’ok per montarlePasseranno mesi, prima che le nuove telecamere in centro storico a Santarcangelo entrino in funzione. Ma nel frattempo l’amministrazione ha finalmente definito con l’azienda Record dove collocare gli ... ilrestodelcarlino.it Infratel Italia: ecco la nuova mappa delle coperture reti fisse e mobili fino al 2028Infratel Italia ha pubblicato una nuova mappa interattiva che mostra la copertura della rete fissa e mobile in Italia fino al 2028. Basata sulla mappatura del 2025, la piattaforma consente di verifica ... hwupgrade.it La mappa ufficiale di Quattrozampeinfiera PADOVA è qui! Preparati a vivere l’edizione più ricca di sempre orientandoti tra aree tematiche, attività, spettacoli e tantissimi espositori dedicati al mondo pet! Con la mappa potrai: Trovare subito le aree c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.