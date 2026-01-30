La Malatestiana rafforza il prestito interbibliotecario nuovo accordo con le biblioteche romagnole

La Biblioteca Malatestiana stringe un nuovo accordo con le biblioteche della Romagna per il prestito interbibliotecario. Ora può offrire un servizio più rapido e completo ai lettori, ampliando le sue collaborazioni con altre strutture della regione.

L'assessore alla Cultura Camillo Acerbi: “Collaborazione fra territori che mette in primo piano le esigenze degli utenti” L’unione fa la forza. La Biblioteca Malatestiana, saldo punto di riferimento culturale del territorio e parte viva della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, rafforza il prestito interbibliotecario per rispondere in modo sempre più esaustivo e tempestivo alle richieste degli utenti. Si pensi che grazie a questo servizio territoriale ai soli utenti cesenati sono stati assicurati 3mila documenti in più. È questa una decisione presa dopo che all’interno della Rete, coordinata dalla Provincia di Ravenna, è emersa con sempre maggiore evidenza la necessità di adottare un approccio condiviso nella gestione delle collezioni correnti, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione, la conservazione e la circolazione dei documenti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

