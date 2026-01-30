La lotta alla droga Spacciava cocaina sulla costa fermana A processo 50enne

La polizia ha smantellato un giro di spaccio di cocaina lungo la costa fermana. Durante un blitz, i carabinieri hanno trovato nella casa di un 50enne circa un chilo e mezzo di droga e 5000 euro in contanti, ritenuti proventi delle vendite. Ora l’uomo è a processo per droga.

Era il pusher di riferimento dello spaccio di cocaina in tutta la costa fermana e, a seguito di un blitz dei carabinieri, erano stati rinvenuti nella sua abitazione circa un chilo e mezzo di droga e 5000 euro frutto della vendita degli stupefacenti. Per questo motivo a conclusione delle indagini, un pregiudicato albanese di 50 anni, residente a Fermo, è stato rinviato a giudizio. L’uomo finirà ora sotto processo per rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto era iniziato quando i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio avevano arrestato il pusher in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lotta alla droga. Spacciava cocaina sulla costa fermana. A processo 50enne Approfondimenti su Costa Fermana Macerata, arrestato un 50enne con doppia vita: terminato il lavoro da bracciante spacciava droga A Macerata, un uomo di 50 anni è stato arrestato per attività di spaccio di droga. La donna che spacciava droga in motorino: in casa aveva 16.000 euro di cocaina Una donna è stata fermata dai Carabinieri di Costa Volpino sul lago d'Iseo mentre circolava in motorino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Costa Fermana Argomenti discussi: INDIA Governo Modi rilancia lotta alla droga: entro marzo piani da ogni amministrazione; La lotta alla droga. Spacciava cocaina sulla costa fermana. A processo 50enne; Piattaforma per le voci sull'uso e il trattamento della droga in Scozia; Nella Siria unificata di Sharaa c’è grande speranza anche per la lotta alla droga. Lotta alla droga. Lila: Assegnare al più presto deleghe con nomina autorevoleLa Lega italiana per la lotta contro l'Aids chiede che si individui un interlocutore per i tanti attori impegnati nel sociale. E alla vigilia della Giornata mondiale Onu di lotta alla droga ... quotidianosanita.it Governo Modi rilancia lotta alla droga: entro marzo piani da ogni amministrazioneIl ministro degli Interni Amit Shah sbadiera i dati sulla crescita dei sequestri delle sostanze stupefacenti. Ma sono cresciuti anche i consumatori, compresi i giovanissimi: si stima che oltree il 25% ... asianews.it Lotta allo spaccio nella zona dell'ospedale Maggiore - facebook.com facebook

