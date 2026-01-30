’La locandiera’ di Goldoni rivive domani a Predappio

Domani sera il teatro comunale di Predappio accoglie di nuovo “La locandiera” di Goldoni. Lo spettacolo, interpretato dalla compagnia Mille e La Scapigliatura, prende vita alle 21 con regia di Paolo Bignamini e scene di Anusc Castiglioni. La rappresentazione fa parte di un progetto che avvicina il pubblico alla commedia classica in modo semplice e diretto.

Al teatro comunale di Predappio è in programma, domani alle 21, il concerto teatrale ‘La locandiera – A long play’ da Carlo Goldoni, con ‘Mille e La Scapigliatura’, ideazione e regia di Paolo Bignamini, drammaturgia e aiuto regia di Giulia Asselta, direzione musicale La Scapigliatura, scene e costumi Anusc Castiglioni, grafica Mille, foto Marcella Foccardi, produzione Centro Teatrale Bresciano, con il sostegno del festival ‘I libri sulla scena’ di Friburgo. Progetto Classici e scena oggi, a cura di Paola Ranzini dell’Institut Universitaire de France e Avignon Université. Spiegano i promotori dello spettacolo del Teatro delle Forchette: "Con ‘La Locandiera’ (1752), Carlo Goldoni firma un autentico manifesto di rivoluzione teatrale e una delle commedie più celebri e influenti della storia del teatro occidentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

