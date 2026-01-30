La lettera di Papa Leone al Foglio | Non bisogna arrendersi alla polarizzazione estremista

Nei giorni scorsi è circolata una lettera di Papa Leone indirizzata al Foglio, in cui invita a non cadere nella trappola della polarizzazione estrema. Il Papa sottolinea l’importanza di mantenere aperto il dialogo e di non lasciarsi ingabbiare da semplificazioni che distorcono la realtà, riducendo le radici culturali e religiose a semplici etichette. In un momento di tensioni crescenti, il suo appello suona come un richiamo a guardare oltre le divisioni e a cercare un confronto più autentico.

«Occorre promuovere il dialogo e non arrendersi ad una polarizzazione estremista e ingannevole che riduce la realtà ad una sua parodia, le radici culturali e religiose quasi ad etichette da esibire, il pensiero ad un calcolo». Sono le parole che Papa Leone XIV ha affidato a una lettera per il trentesimo anniversario de Il Foglio, il giornale fondato il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. In questa ricorrenza, il pontefice ha voluto sottolineare l’importanza dei media all’interno di una società democratica e la necessità di preservare uno spazio di dialogo libero da estremismi. La lettera integrale sarà pubblicata domani, sabati 31 gennaio, nell’edizione speciale e da collezione del quotidiano, che includerà anche contributi di altre personalità del mondo politico culturale.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Papa Leone

Papa Leone XIV ha scritto al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in occasione dei trent’anni del giornale.

Nel 2023, una lettera di Mattarella a Papa Leone XIV ricorda l’impegno dell’Italia per la pace e il ripudio della guerra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Papa Leone

Argomenti discussi: San Francesco di Sales: la lettera di Mons. Savino ai giornalisti; Papa Leone XIV ha risposto al Comune di Signa: un messaggio di gratitudine e benedizione alla comunità; Nuova nomina di Papa Leone per l’Arcivescovo Redaelli. La lettera di felicitazioni del Patriarca; La parola di Cristo abiti tra voi.

La lettera di Papa Leone al Foglio: «Non bisogna arrendersi alla polarizzazione estremista»Dopo il contributo di Mattarella, ecco parte della missiva inviata al quotidiano in occasione dei 30 anni dalla fondazione ... open.online

La lettera del Papa per i 50 anni di Repubblica: Continuate a cercare la veritàIl pontefice si rivolge al direttore e ai giornalisti del nostro quotidiano: Il senso della libertà di stampa è offrire una possibilità di confronto che ... repubblica.it

#Tg2000 - #PapaLeone: “Giovani siano gli intercessori per i bisogni del mondo” #30gennaio #PapaLeoneXIV #Papa #LeoneXIV #LeoXIV #Pope #Vaticano #News #TV2000 @tg2000it x.com

Sarà una mansarda che garantisce la privacy (le piccole finestre guardano all'interno del Vaticano) benché ristrutturata e ammobiliata con arredi moderni, la location (con palestra) più privata scelta da papa Leone come vera e propria residenza da Pontefice. - facebook.com facebook