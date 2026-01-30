La Lega è sempre più un partito neofascista e ormai nemmeno lo nasconde più

La Lega si sta spostando sempre più verso posizioni estremiste e ormai non fa più nulla per nasconderlo. I recenti incontri con esponenti di gruppi di destra radicale e le proposte di legge sulla remigrazione, fatte insieme a gruppi come Casa Pound e Fronte Skinhead, lasciano poco spazio ai dubbi. Anche le dichiarazioni del generale Vannacci, considerate da molti troppo provocatorie, alimentano questa linea dura. La svolta del partito di Matteo Salvini appare ormai evidente.

Approfondimenti su Lega Neofascismo

La Lega si sta spostando sempre più a destra e non si nasconde più.

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

Ultime notizie su Lega Neofascismo

Futuro Nazionale di Vannacci agita la Lega: Voglio il 20%. Verso un faccia a faccia con Salvini. Fontana attacca: Il generale è un’anomaliaIl generale punta in alto: Voglio il 20%. Fontana attacca e definisce Vannacci un'anomalia nel partito di Salvini ... ilfattoquotidiano.it

