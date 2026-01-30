La Juventus accelera per il rinnovo di McKennie | pronto l’accordo pluriennale

La Juventus sta facendo sul serio per blindare Weston McKennie. La società ha messo a punto un accordo pluriennale, cercando di evitare che il centrocampista statunitense lasci Torino a parametro zero tra cinque mesi. I dirigenti sono pronti a firmare e a mettere nero su bianco, così da garantire il suo futuro in bianconero.

La Juventus ha avviato le manovre decisive per il rinnovo di Weston McKennie, centrocampista statunitense in scadenza di contratto tra cinque mesi, con l’obiettivo di evitare che il giocatore possa liberarsi a parametro zero e diventare un’occasione di mercato per altri club. A Torino la volontà è chiara: blindare uno dei pilastri della squadra guidata da Luciano Spalletti e metterlo al centro del progetto tecnico dei prossimi anni. McKennie, simbolo della nuova Juventus di Spalletti. Il cambio di passo della Juventus coincide in modo evidente con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Continuità di risultati, identità tattica più riconoscibile e crescita diffusa dei singoli: il nuovo corso bianconero ha trovato nel centrocampista texano uno dei suoi interpreti più affidabili.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Approfondimenti su Juventus McKennie Juventus accelera su McKennie: rinnovo per respingere l’assalto La Juventus sta lavorando per il rinnovo di Wes McKennie, cercando di consolidare il suo contratto e prevenire possibili offerte dall’estero. Rinnovo McKennie, ultimissimi aggiornamenti: la posizione della Juventus e del calciatore sul rinnovo di contratto La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. EVERY manager loves Weston Mckennie. Watch! Ultime notizie su Juventus McKennie Argomenti discussi: En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce; Conte-Simone Inzaghi, il duello si rinnova sul mercato: il Napoli accelera per l'attaccante, individuata l'alternativa a En-Nesyri; Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahçe, le ultime; Palermo, il ds Osti accelera per Tramoni del Pisa. La Juventus accelera per En-Nesyri: il ds Ottolini è a Istanbul per chiudereLa Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini. tuttomercatoweb.com Juventus, pressing per Kolo Muani: il francese apre al ritorno. Si lavora al prestito con PSG e TottenhamJuventus, pressing per Kolo Muani: il francese apre al ritorno. Si lavora al prestito con PSG e Tottenham La Juventus accelera per riportare a Torino Randal Kolo Muani. I contatti ... tuttojuve.com La #Juventus accelera per #Senesi. Secondo le informazioni di #Moretto, è lui il primo obiettivo per l'estate I bianconeri puntano a chiudere in breve tempo l'accordo con il giocatore, in scadenza con il Bournemouth L'articolo completo al primo commento x.com La #Juventus accelera per #Senesi. Secondo le informazioni di #Moretto, è lui il primo obiettivo per l'estate Stando alle ultime informazioni, i bianconeri puntano a chiudere in breve tempo l'accordo con il giocatore, in scadenza con il Bournemouth L'artico - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.